Milky beauty Tamannaah visits Mahakaleshwar Jyotirlinga temple: ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಗ್ಲಾಮರ್ ಮೂಲಕ ಯುವಜನರ ಹೃದಯ ಕದಿಯುವ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೊತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 12 ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಮುಂಜಾನೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಭಸ್ಮ ಆರತಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ತಮನ್ನಾ ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೆಂಪು ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಪೂರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದರು. ದೇವಾಲಯದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಭಸ್ಮ ಆರತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಮಹಾಕಾಳನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತಮನ್ನಾ, ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಪೂರ್ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಮನ್ನಾ ಅವರು, ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅನುಭವ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ತಮನ್ನಾ ಅವರು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರಿ ಭಸ್ಮ ಆರತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯ ಎಂದರೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರ ಭಸ್ಮದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಕೇವಲ 15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ ಸಾ ರೋಶನ್ ಚೆಹ್ರಾ ಎನ್ನುವ ಹಿಂದಿ ಸಿನಿಮಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತಮನ್ನಾ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಸಿನಿಮಾದೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮುಲಾ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೂಲಕ ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು 100% ಲವ್, ರಚ್ಚಾ ಮತ್ತು ತಡಖಾನಂತಹ ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬಾಹುಬಲಿ: ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅಮೋಗವಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವಂತಿಕಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವೀರ ರಾಣಿಯಂತೆ ಹೋರಾಡಿದ್ದರು.
Tamannaah Bhatia attends 'Bhasma Aarti' at the Mahakaleshwar Temple in Ujjain. She says:
"Mahakal ka bulaawa aya aur mein yaha chali aayi"
Gone are the days when actresses used to hide their Hindu religious identity in Bollywood,… pic.twitter.com/NUqLySa3lg
— Chota Don (@choga_don) May 12, 2026