Mission is to lift Trophy; ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL)ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು ಬಿಗ್ ಫೈಟ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತುವುದೇ ಎಲ್ಲರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇಆಫ್, ಸೆಮಿಸ್, ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ತಂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಇಂತಹದ್ದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿರೋ ಐಪಿಎಲ್ನ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು, ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ಎಂದು ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ತಂಡ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದೀ ಬೆಸ್ಟ್ ತಂಡವಾಗಿದ್ದು ಅಜೇಯ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದೇ ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ. Mission is to lift Trophy ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡವು ಪ್ರಸ್ತುತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಬೇರೆ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಿಂದಿನದ್ದನ್ನು ಮರೆತು ಸದ್ಯ ನಾವು ಈಗಿನ ಸೀಸನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಗೆಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಆಗಿರೋದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಡೆದಿರುವ ಪಂದ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅರಿವು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು. ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ತಂಡವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒತ್ತಡಗಳಿಗಿಂತ ಕೇವಲ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಪುನಃ..ಪುನಃ ನಾವು ಆಡುವಾಗ ನಮಗಾಗಿಯೇ ಆಡುತ್ತೇವೆ. ಎದುರಾಳಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಗೆಲುವು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ ಫೈಟ್ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅವರು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ 191 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 184 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಕೇವಲ 6 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
