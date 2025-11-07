"ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮುನ್ನ 6 ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತೇನೆ" ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ತಂಡದಿಂದಲೇ ಔಟ್‌?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Mitchell Marsh: ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಜಾರ್ಜ್ ಬೈಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 7, 2025, 12:03 PM IST
  • ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್ ಅವರು ಆಶಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು
  • ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಜಾರ್ಜ್ ಬೈಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು

Mitchell Marsh: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಪರ್ತ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಅವರ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದ ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20ಐ ನಾಯಕ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಪರ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದಿದ್ದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ ಮಾರ್ಷ್ ತಮ್ಮ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತಾವೇ ತೋಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವದನದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. 

ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆದಾರ ಜಾರ್ಜ್ ಬೈಲಿ ವಿವರಿಸಿದರು. "ನಾವು ಐಸಿಸಿಯ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಅಂಪೈರ್‌ಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಥಲೈಜರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯಲು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊದಲ ಬಾಲ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಆರು ಬಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಟಾಟಾದಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಉಡುಗೊರೆ

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಆಶಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಿಂದ "ಪರ್ತ್ ಟೆಸ್ಟ್‌ನ ಮೊದಲ ದಿನದ ಊಟದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಆರು ಬಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಕುಡಿದಿರುತ್ತಿದ್ದೆ." ಅವರು  ಆದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ." ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2024 ರ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮೈಕೆಲ್ ವಾಘನ್ ಅವರು ಆಶಸ್‌ನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಷ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆಶಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಏಕೈಕ ಕಾಳಜಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಷ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IND vs AUS 4th T20I: ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್ ಗಳ ಕೈಚಳಕಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆ..! ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2-1 ರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ

ನಂತರ, ಎಬಿಸಿ ರೇಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಕೋಚ್ ಡ್ಯಾರೆನ್ ಲೆಹ್ಮನ್ ಮಾರ್ಷ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಮಾರ್ಷ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದರು. ಮಿಚೆಲ್ ಮಾರ್ಷ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 46 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 80 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು 3 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 9 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 28.53 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 2083 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 51 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, 
 

