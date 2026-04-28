Virat Kohli will complete 10,000 runs in IPL: ಅಕ್ಷರ ಪಟೇಲ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಅಮೋಘವಾದ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಕಾರಣವಾದ್ರೆ, ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಶೇಷ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 9,000 ಐಪಿಎಲ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಏನಿದ್ದರೂ ಐಪಿಎಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು 10,000 ರನ್ಗಳು. ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಯಾರು ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಅನ್ನು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 988 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 37 ವರ್ಷ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆಡುವುದು ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನು ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಡಿದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಮೆಕ್ಕ್ಲೆನಾಘನ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಿಚೆಲ್ ಮೆಕ್ಕ್ಲೆನಾಘನ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲರ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ 9,000 ಐಪಿಎಲ್ ರನ್ ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಇದು ಹಸಿವು, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವುದು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 2008 ರಿಂದ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಓಪನರ್ ಆಗಿಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೊಹ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಳ ಕ್ರಮಾಂಕ, ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಇದೇ ಅವರ ಆಟವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 10,000 ರನ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಕೊಹ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಕಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್, ಕೇವಲ ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಕಸನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 9,012, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 7,183, ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಅವರು 6,769 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.