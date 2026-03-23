Mitchell Starc says he won't play in IPL: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವೇಗಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 11.75 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ, ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ವೋ ಎನ್ನುವುದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎನ್ಒಸಿ ಪಡೆಯದೇ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಬರಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ.
ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ, ನಂತರ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಶುರು ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದರೂ ಏನನ್ನು ಸರಿಯಾಗು ಹೇಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಏಕೆ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಕೋಚ್ ಹೇಮಾಂಗ್ ಬದನಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಮೂವರೂ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ NOCಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. NOC ಪಡೆದ ನಂತರ, ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ನಾವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಅವರು ಫಿಟ್ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಘೋಷಿಸುವವರೆಗೆ ನಾವು ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಮಾಂಗ್ ಬದಾನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ 11 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು.
ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ಅವರು ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಟಾರ್ಕ್ಗೆ NOC ಸಿಕ್ಕರೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಬರಬಹುದು. ಅವರು ಬರದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಎಡಗೈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ನನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಟಿ. ನಟರಾಜನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
