ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಜೊತೆ ಸೆಹ್ವಾಗ್‌ ಪತ್ನಿ ಆರತಿಗೆ ಅಫೇರ್‌? 20 ವರ್ಷಗಳ ಚಂದದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹುಳಿಹಿಂಡಿದ್ರಾ ʼಪ್ರಾಣʼಸ್ನೇಹಿತ?

Virender Sehwag Wife And Mithun Manhas Dating Rumors in kannada: ಬಿಸಿಸಿಐನ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಮತ್ತು ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆರತಿ ಅಹ್ಲಾವತ್ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಅವರ ಹೆಸರು ಆರತಿ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಜೊತೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ ರೋಜರ್ ಬಿನ್ನಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಇನ್ನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 7, 2025 ರಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಮುರಳಿ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಒಳಗೊಂಡ 2009 ರ ವಿವಾದವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್:
ವೀರೇಂದ್ರ ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಅಹ್ಲಾವತ್ ಅವರ ಪುತ್ರರು ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ವದಂತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರತಿ ಮತ್ತು ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವ 2021 ರ ಹಳೆಯ ಫೋಟೋ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಜನರ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೆಹ್ವಾಗ್, ಆರತಿ ಅಥವಾ ಮಿಥುನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಲ್ಲ.