BCCI: ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪರ ಆಡಿದ ಈ ಆಟಗಾರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ.

BCCI : ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟಗಾರ, ಕೋಚ್ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈಗ ಅವರು ಬಿಸಿಸಿಐ ಬಾಸ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಗ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 21, 2025, 02:25 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನ್ಹಾಸ್ ಮೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ
  • ಇವರು ಏಳನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ

BCCI: ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್​ಕೆ ಪರ ಆಡಿದ ಈ ಆಟಗಾರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷ! ಹೊರಬಿತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಮಾಹಿತಿ.

BCCI : ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿರುವ ಮಿಥೂನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಈಗ ಬಿಸಿಸಿಐಯ ಮುಂದಿನ ಬಾಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಈ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಗೆ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು.

ಮನ್ಹಾಸ್ ಒಟ್ಟು 157 ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9,714 ರನ್‌ಗಳನ್ನು 45 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 27 ಶತಕಗಳ ಸಾಧನೆ ವಿಶೇಷ. ಕೇವಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು 8,554 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಏಳನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು 130 ಲಿಸ್ಟ್ A ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,126 ರನ್ ಮತ್ತು 91 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1,170 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಟಿ20 ಆಡಲು ಅರ್ಹನೇ ಅಲ್ಲ... ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಯ್ತು ಸತ್ಯ! ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಬದಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಈಗ ಮುಳ್ಳಾಯ್ತು!!

ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮನ್ಹಾಸ್ ಮೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ 2008ರಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್‌ಡೆವಿಲ್ಸ್ ಪರ, ನಂತರ ಪುಣೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಾಗೂ 2014ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಏಳು ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 55 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 514 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮನ್ಹಾಸ್ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್‌ ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಮರಳಿದರು. ನಂತರ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅಂಡರ್-19 ತಂಡಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಈಗ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : 6,6,6, 4,4,4... ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌! ಅರ್ಧಶತಕದ ನಡುವೆಯೇ ಧೋನಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ʼಪ್ರಚಂಡ ದಾಖಲೆʼ ಉಡೀಸ್‌

ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಭವವೂ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಆಟಗಾರನಾಗಿ, ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಮಿಥೂನ್ ಮನ್ಹಾಸ್ ಈಗ ಬಿಸಿಸಿಐಯ ಮುಂದಿನ ಬಾಸ್ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
 

Mithun Manhas BCCI PresidentBCCI elections 2025Mithun Manhas biographyMithun Manhas career statsDelhi Ranji Trophy captain

