English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • MIW vs UPW: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಯುಪಿಗೆ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ; ಮುಂಬೈಗೆ 2ನೇ ಸೋಲು

MIW vs UPW: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಯುಪಿಗೆ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ; ಮುಂಬೈಗೆ 2ನೇ ಸೋಲು

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ ಕೊನೆಗೂ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ಓಟಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್‌ ಹಾಕಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Jan 15, 2026, 11:12 PM IST
  • ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು
  • ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯ್ಸ್‌ಗೆ ಆಘಾತ
  • ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಭಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಿಂಚಿದ ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್

Trending Photos

BBK12: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ದೊಡ್ಮನೆಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುವ ಖಡಕ್‌ ವಾಯ್ಸ್‌ ಇವರದ್ದೇ..
camera icon5
Bigg Boss Kannada Voice
BBK12: ʻಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ʼನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಧ್ವನಿ ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ದೊಡ್ಮನೆಯನ್ನು ನಡುಗಿಸುವ ಖಡಕ್‌ ವಾಯ್ಸ್‌ ಇವರದ್ದೇ..
ಚಿನ್ನವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಸೆ ನಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು..
camera icon9
Gold
ಚಿನ್ನವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಸೆ ನಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು..
ಶನಿ ಮನೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಶುರು, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Surya Gochar 2026
ಶನಿ ಮನೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ 4 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಶುರು, ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
BBK12: ಧ್ರುವಂತ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!?‌ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
camera icon5
Rakshita Shetty Bigg Boss prank
BBK12: ಧ್ರುವಂತ್‌ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೋರ್ವ ಪ್ರಬಲ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮನೆಯಿಂದ ಔಟ್!?‌ ಆ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
MIW vs UPW: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಯುಪಿಗೆ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ; ಮುಂಬೈಗೆ 2ನೇ ಸೋಲು

Womens Premier League 2026: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ ಕೊನೆಗೂ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ 2ನೇ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) ಟೂರ್ನಿಯ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಯುಪಿ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್‌ ಕೊಡಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ KSCA.. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳು ಯಾವ ತಂಡದ್ದು?

ಟಾಸ್‌ ಗೆದ್ದ ಯುಪಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್‌ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 161 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ಪರ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ (65) ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಅಮನ್‌ಜೋತ್ ಕೌರ್ (38), ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ (ಅಜೇಯ 32) ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (16) ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದರು. ಯುಪಿ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಖಾ ಪಾಂಡೆ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಸೋಭಾನ ಜಾಯ್ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದರು. 

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಗೆಲುವು

ಸತತ ಮೂರು ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್‌ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ ಅಜೇಯ 64 ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕವು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್ (ಅಜೇಯ 27) ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ (25), ಫೋಬೆ ಲಿಚ್‌ಫೀಲ್ಡ್ (25) ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ನವಗಿರೆ (10) ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಂಬೈ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ 2 ಮತ್ತು ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ 1 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅಮರ "ದುರಂತ ನಾಯಕ": ವಿಧಿಯ ಆಟದ ಮುಂದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಟಗಾರ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾದ ದಿನ!

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Harleen DeolMIW vs UPWMumbai Indians Women vs UP Warriorz WomenWomens Premier League 2026Dr DY Patil Sports Academy

Trending News