MIW vs UPW: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಯುಪಿಗೆ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ; ಮುಂಬೈಗೆ 2ನೇ ಸೋಲು

Womens Premier League 2026: ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಲಿನ ಆಘಾತ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕೊನೆಗೂ ಮೊದಲ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 2ನೇ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ.
ನವಿ ಮುಂಬೈನ ಡಿ.ವೈ.ಪಾಟೀಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರವಾರ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) ಟೂರ್ನಿಯ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಯುಪಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಯುಪಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದರಂತೆ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 161 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ಪರ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ (65) ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಅಮನ್ಜೋತ್ ಕೌರ್ (38), ನಿಕೋಲಾ ಕ್ಯಾರಿ (ಅಜೇಯ 32) ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (16) ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಯುಪಿ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಖಾ ಪಾಂಡೆ, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಸೋಫಿ ಎಕ್ಲೆಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಆಶಾ ಸೋಭಾನ ಜಾಯ್ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಗೆಲುವು
ಸತತ ಮೂರು ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದ ಯುಪಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆ. ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೌಂಡರಿ ಇದ್ದ ಅಜೇಯ 64 ಭರ್ಜರಿ ಅರ್ಧಶತಕವು ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೆರವಾಯಿತು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಕ್ಲೋಯ್ ಟ್ರಯಾನ್ (ಅಜೇಯ 27) ನಾಯಕಿ ಮೆಗ್ ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ (25), ಫೋಬೆ ಲಿಚ್ಫೀಲ್ಡ್ (25) ಮತ್ತು ಕಿರಣ್ ನವಗಿರೆ (10) ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಮುಂಬೈ ಪರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಟ್ ಸಿವರ್-ಬ್ರಂಟ್ 2 ಮತ್ತು ಅಮೆಲಿಯಾ ಕೆರ್ 1 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.
