IPL 2026: SRH vs RCB ನಡುವೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ; ಬಿಸಿಸಿಐ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ..

ಬಿಸಿಸಿಐ 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು vs ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ಮೆಗಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೈದರಾಬಾದ್ Vs ಆರ್ಸಿಬಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಐಪಿಎಲ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳಅ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಅನುಭವ ನೀಡಲಿದೆ...
ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಮಂಡಳಿಯು ಇದೀಗ ಮೊದಲ 20 ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 10 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 84 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 28ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುವಾಹಟಿ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಲನ್ಪುರದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನನ್ನ ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಎತ್ತಂಗಡಿ ಮಾಡಲು ಬಿಗ್ ಪ್ಲಾನ್.. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ..!
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಐದು ತವರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. ಜೂನ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಡಬಲ್-ಹೆಡರ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಬಿಸಿಸಿಐ!
ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಹೆಡರ್ ಪಂದ್ಯವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದರೂ, ಎಲ್ಲಾ ರೆಗ್ಯೂಲರ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಅಸಮಾಧಾನವಿದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಂತೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಅವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು, ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವವರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯವು ಸಂಜೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವೀಕ್ಷಕರ ಅನುಕೂಲವನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಆದರೆ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐ ಎರಡೂ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬೇಸರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಗೆ ಸಿಕೆ ನಾಯ್ಡು ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗಿಲ್ ಗೆ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೌರವ..!