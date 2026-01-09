ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ.. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
cricketer passed away: ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. 

Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 9, 2026, 10:47 AM IST
  • ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ
  • ಲಾಲ್ರೆಮರುವಾಟಾ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಿಜೋರಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ

k lalremruata passed away: ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.. ಹೌದು ಮಿಜೋರಾಂನ ಮಾಜಿ ರಣಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೆ. ಲಾಲ್ರೆಮರುವಾಟಾ ಗುರುವಾರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. ಮಿಜೋರಾಂನ ಐಜ್ವಾಲ್ ಬಳಿಯ ಮಾವ್‌ಬೋಕ್ ನಿವಾಸಿ 38 ವರ್ಷದ ಲಾಲ್ರೆಮರುವಾಟಾ ಎರಡನೇ ಡಿವಿಷನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಂಗುಯಿ ರೈಡರ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ.. 

ಲಾಲ್ರೆಮರುವಾಟಾ ಅವರ ನಿಧನದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಮಿಜೋರಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಲಾಲ್ರೆಮರುವಾಟಾ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಪರ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮುಷ್ತಾಕ್ ಅಲಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ 7 ಬಾರಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಲವಾರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಗೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಲಾಲ್ರೆಮರುವಾಟಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಇವೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ" ಎಂದು ಮಿಜೋರಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮಿಜೋರಾಂ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಯುವಜನ ಸೇವೆಗಳ ಸಚಿವ ಲಾಲ್ಘಿಂಗ್ಲೋವಾ ಹಮರ್ ಕೂಡ ಲಾಲ್ರೆಮರುವಾಟಾ ಅವರ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಂತಾಪ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಲಾಲ್ರೆಮರುವಾಟಾ ನಿಧನರಾದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.. "ಇಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಕೆ. ಲಾಲ್ರೆಮರುವಾಟಾ ಅವರ ದುರಂತ ನಿಧನದಿಂದ ನಾನು ತುಂಬಾ ದುಃಖಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಭ್ರಾತೃತ್ವದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂತಾಪಗಳು" ಎಂದು ಹಮರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..  

