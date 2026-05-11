Lizlaz on Virat Kohli liking saga: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಸತತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಕೌಟ್ ಆಗಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ರೋಚಕ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿತ್ತು. ಐಪಿಎಲ್ ನಡೆಯುವಾಗಲೇ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯ ಮಾಡೆಲ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ (LizLaz) ಅವರ ಫೋಟೋವೊಂದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಡ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ವಿಶ್ವದ್ಯಾಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುರಿತ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ವೊಂದನ್ನ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಐಕಾನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಲು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ತನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಜರ್ಮನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಓಪನರ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇವು ನಡೆದಿವೆ ಎಂದು ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಅಪರಿಚಿತರು ತನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಹಣದ ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು. ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ, ಹಿಂಜರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗದೇ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಂದರೆ ನನಗೂ ಇಷ್ಟವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಮೊದಲು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ. ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆನೇ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪರಿಚಿತರು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಆಮೀಷವೊಡ್ಡಿ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೆಲವೊಂದಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದವು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಹೇಳಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಹಣದ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೊಹ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ. ನಾನು ಆ ರೀತಿಯವಳಲ್ಲ ಎಂದು ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಪೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮೇ 10 ರಂದು ರಾಯ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಲಿಜ್ಲಾಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ರಣ ರೋಚಕವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಗೆಲುವು ದಕ್ಕಿತು.
