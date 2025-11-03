"ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಇಡೀ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ".. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೋದಿಯ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶ!

Indian Womens Team: 2025 ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಇಡೀ ದೇಶವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮತ್ತು ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು 52 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಂತರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಂಡವಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಈ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತ ತಂಡವು 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 298 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದು ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ 87 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ 55 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 434 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆಯ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.
ನಂತರ ಆಡಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವು ನಾಯಕಿ ಲಾರಾ ವೋಲ್ವಾರ್ಡ್ (101) ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಶತಕದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತು, ಆದರೆ ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಆಲ್ರೌಂಡ್ ಪ್ರದರ್ಶನ (5/39) ಮತ್ತು ಶಫಾಲಿ ವರ್ಮಾ ಅವರ ಎರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಭಾರತದ ಗೆಲುವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದವು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ:
"ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಅವರು ಸರಣಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಭವಿಷ್ಯದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳನ್ನು ಆಟದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ."
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ:
"ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಅರ್ಹರು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹರ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಪರದೆಯ ಹಿಂದೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅನೇಕ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ."
ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್:
"1983 ರ ಗೆಲುವು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಮತ್ತು ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು. ಇಂದು, ನಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಚೆಂಡನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಬಲ್ಲರು ಎಂದು ನಂಬಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ."
ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ:
"ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿತ್ತು. ಇದು 1983 ಮತ್ತು 2011 ರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಿತು. ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇದು ಇಡೀ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿತು!"
ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ:
"ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ನರೇ! ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ODI ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು!"