ಭಾರತ SemiFinal ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ.. ಆದ್ರೂ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿರೋ ಕಿಲಾಡಿ!

Mohammad Amir prediction wrong: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ (Mohammad Amir) ನುಡಿದಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಹೊಡೆದುರಳಿಸಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಫುಲ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಅಮೀರ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಭಾರತ ತಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದನು. ಆದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಭಾರತ ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ನಾಲ್ಕು ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಅಮೀರ್ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೂ ಭಾರತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ವೊಂದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ವಿವಾದವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
12ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಬೂಮ್ರಾ ಮಾಡಿದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಬಿಗ್ ಹಿಟ್ಟರ್ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆರ್ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಸ್ಲಾಗ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಬಾಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಕೈ ಸೇರಿತು. ಔಟ್ ಆಗಿದೆಂದು ಬೂಮ್ರಾ, ಅಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅಂಪೈರ್ ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆರ್, ರಿವೀವ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ರಿವೀವ್ನಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಅಗಿರೋದು ಕ್ಲೀಯರ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ದಾಳವಾಗಿ ಉರುಳಿಸಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಔಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಔಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಂದ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಸೋಲದೇ ಸೂಪರ್ 8ಗೆ ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಸೂಪರ್ 8ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರೀ ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು ಸೆಮಿಸ್ ಕನಸು ಜೀವಂತ ಇರಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್ 8 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದು ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಆದ್ರೆ, ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆರ್ ಔಟ್ ಆಗಿರುವುದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಶಿಮ್ರಾನ್ ಹೆಟ್ಮೆರ್ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 220 ರಿಂದ 230 ರನ್ವರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತದ ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಾಗದೇ ಭಾರತ ಸೋಲುತ್ತಿತ್ತು. ಸೆಮಿಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಮೀರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
