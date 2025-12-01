ಫಸ್ಟ್‌ U19 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಕೈಫ್‌.. ಈಗ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದಿಂದಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದ, ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಿದ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್. ಇಂದು ಅವರು 45ನೇ ವಸಂತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಮೂಲತಹ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ (ಈಗಿನ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್)ನವರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಾರಿಫ್ ಮತ್ತು ಕೈಸರ್ ಜಹಾನ್ ದಂಪತಿ ಮಗನಾಗಿ 1980 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ನದ್ ತಾರಿಫ್ ಕೂಡ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ರೈಲ್ವೇಸ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪರ 60 ರಣಜಿ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ತಂದೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೈಫ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಮುಂದೆ ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಾನ್ಪುರಕ್ಕೆ ಕೈಫ್ರನ್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಜೂನಿಯರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 17 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆದರು. ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾರತದ 19 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನ ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆ ಅದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಐಸಿಸಿ ಜೂನಿಯರ್ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಅವರನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತು.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋಲದೇ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡ 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 171 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸೋ ಮೂಲಕ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್- 19 ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತು.
ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಇದರ ಫಲವಾಗಿಯೇ ಕೈಫ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಕೈಫ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಭಾರತ ತಂಡದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ 13 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೈಫ್, 624 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 125 ಒಡಿಐ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು 2753 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 29 ಐಪಿಎಲ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ 259 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 2018 ಜುಲೈ 13 ರಂದು ಕೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅವರ ಆಸ್ತಿ
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಅವರು 2011ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಪೂಜಾ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಸದ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಕಬೀರ್ ಮತ್ತು ಇವಾ ಎಂದು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕೈಫ್ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಯೇ ಕಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವರ ಆಸ್ತಿಯು ಅಂದಾಜು 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
