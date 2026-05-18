ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
Vaibhav Suryavanshi fielding: ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಎಂತಹ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್ಗಳಿಗೆ ಭಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ 15 ವರ್ಷದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅನೇಕ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು, ವಿದೇಶಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಅವರು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಇನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಗ್ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಅವರು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈಭವ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯವೇ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯೂ ತಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬೇಕು. ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಕಳಪೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನೋಡುವುದು ದುಃಖ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗಳು ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಇನ್ನು ರನ್ಗಳ ಖಾತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯುವ ಫೀಲ್ಡರ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾಚ್ ಹಿಡಿಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವಾಗ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಹೇಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಲಿಸುವುದು ತರಬೇತುದಾರರ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹುಡುಗ ಆಗಲಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕೈಫ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡವು 8 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 193 ರನ್ಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಕೇವಲ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 46 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ 40 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 53 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ 26 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಐದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು.
ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು 19.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಪಡೆಯಿತು. ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 56 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಪೊರೆಲ್ 31 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಏಳು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 51 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 34 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿದರು.