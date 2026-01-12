ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಬಿಪಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ನೊಕಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಢಾಕಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನೊಕಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 41 ವರ್ಷದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಹಾಗೂ ಇವರ ಮಗ 19 ವರ್ಷದ ಹಸನ್ ಐಸಾಖಿಲ್ ಆಡಿದರು. ಹಸನ್ ಐಸಾಖಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನೊವಾಖಾಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹಸನ್ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ರಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿದೆ.
ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಹಾಗೂ ಮಗ ಹಸನ್ ಐಸಾಖಿಲ್ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರೂಪದ ನಿದರ್ಶನ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ತಂದೆ ಮಗ ಆಡಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಗಯಾನಾ ಪರ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಅವರು, ಮಗ ಟಗೆನಾರೈನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಜೊತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Player of the Match ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್ ಏನಂದ್ರು?
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಮೋರ್ ಲೆಸ್ಟೆಯ ಪರವಾಗಿ 50 ವರ್ಷದ ಸುಹೈಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ತಮ್ಮ ಮಗ 17 ವರ್ಷದ ಯಾಹ್ಯಾ ಸುಹೈಲ್ ಜೊತೆ ಆಡಿದ್ದರು. ಸುಹೈಲ್ ಸತ್ತಾರ್ ಮತ್ತು ಯಾಹ್ಯಾ ಆಡಿರೋದು ಯಾವಾಗಲೋ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2025ರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಆಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಬಿಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಬಿ ಹಾಗೂ ಮಗ ಹಸನ್ ಇರುವ ಟೀಮ್ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದೆ. ಆಡಿರುವ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 300 ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿನೇ ಕಿಂಗ್, ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್.. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ!