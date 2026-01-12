English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ.. ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ತಂದೆ, ಮಗ.. ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು?

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ- ತಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ-ಮಗ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ಸದ್ಯ ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಬಿಬಿಎಲ್.‌   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 12, 2026, 01:30 PM IST
  • ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ನಡೆದಿರುವುದು
  • ನೊಕಾಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿದ ತಂದೆ, ಮಗ
  • ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರೂಪದ ನಿದರ್ಶನ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಗ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (ಬಿಪಿಎಲ್)ನಲ್ಲಿ ನೊಕಾಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನಬಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಢಾಕಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ನೊಕಾಲಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 41 ವರ್ಷದ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನಬಿ ಹಾಗೂ ಇವರ ಮಗ 19 ವರ್ಷದ ಹಸನ್‌ ಐಸಾಖಿಲ್‌ ಆಡಿದರು. ಹಸನ್‌ ಐಸಾಖಿಲ್‌ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ನೊವಾಖಾಲಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹಸನ್‌ ಅವರನ್ನು ಮೂರು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಚ್‌ ಅನ್ನೇ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್-‌ 11 ರಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿದೆ.       

ತಂದೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ನಬಿ ಹಾಗೂ ಮಗ ಹಸನ್‌ ಐಸಾಖಿಲ್‌ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್‌ ಬೀಸಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯ ಅಪರೂಪದ ನಿದರ್ಶನ ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ತಂದೆ ಮಗ ಆಡಿರುವುದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ಗಯಾನಾ ಪರ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್ ಅವರು, ಮಗ ಟಗೆನಾರೈನ್ ಚಂದ್ರಪಾಲ್‌ ಜೊತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Player of the Match ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ.. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಏನಂದ್ರು?

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟಿಮೋರ್ ಲೆಸ್ಟೆಯ ಪರವಾಗಿ 50 ವರ್ಷದ ಸುಹೈಲ್‌ ಸತ್ತಾರ್‌ ತಮ್ಮ ಮಗ 17 ವರ್ಷದ ಯಾಹ್ಯಾ ಸುಹೈಲ್ ಜೊತೆ ಆಡಿದ್ದರು. ಸುಹೈಲ್‌ ಸತ್ತಾರ್‌ ಮತ್ತು ಯಾಹ್ಯಾ ಆಡಿರೋದು ಯಾವಾಗಲೋ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ 2025ರಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಆಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ಬಿಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಬಿ ಹಾಗೂ ಮಗ ಹಸನ್‌ ಇರುವ ಟೀಮ್‌ ಸೋಲುಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿದೆ. ಆಡಿರುವ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿದೆ.       

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 300 ರನ್‌ ಚೇಸಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿನೇ ಕಿಂಗ್‌, ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌.. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ!
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

