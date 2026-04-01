ನಾನು ಸೋಮಾರಿಯೂ ಅಲ್ಲ.. ಆಟ ಬೋರ್‌ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ.. ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಖಡಕ್‌ ಆಗಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರ

ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಸ್ ನಿವೃತ್ತಿ ವದಂತಿಗಳು: ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮಸ್ ಶಮಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾನೇ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರವಾಗದ ನಾನೇ ಈ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗದುಕೊಳ್ಳುವೆ. ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ 35 ವರ್ಷದ ಶಮಿ, ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಪರ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಂತೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿದ್ದ ಶಮಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ-ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆದರು, ಮೂರು ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು ಮತ್ತು 2023 ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಡೆದವರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರು.
ಶಮಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2025 ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದರು, ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ಭಾರತ ಗೆದ್ದಿತು; ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂದಿನಿಂದ, ಪೂರ್ಣ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ವೇಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಶಮಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಟಿ20ಐ, ನಂತರ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಯಿತು. 2025-26ರ ಭಾರತೀಯ ದೇಶೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 67 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಶಮಿ ಅವರನ್ನು ಅನರ್ಹ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜಿತ್ ಅಗರ್ಕರ್ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 2022 ರ ಟಿ20 ಭಾರತದ ನಂತರ ಶಮಿ ಅವರು ನಡೆದ ಟಿ20ಐ ಸೆಟ್ನಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟ ನಂತರ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆದ್ದರು. ಆದರೂ, ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
"ಐಪಿಎಲ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ಟಿ20 ಬೌಲರ್ ಅಲ್ಲ. ಕಳೆದ 5-6 ವರ್ಷಗಳು ನೋಡಿ. ನಾನು 130 ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನು ಬೇಕು?" ಎಂದು ಶುಭಂಕರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಮಿ ಹೇಳಿದರು.
ಶಮಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಪರ ಆಡದಿದ್ದರೂ, 35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ತಾನು ಸಾಧಿಸಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. 2013ರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಶಮಿ, 2023 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಪರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ, 24 ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಈ ನಡುವೆ, ಅವರು ಏಕದಿನ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದರು, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 7/57 ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡಗಳ ಭಾಗವಾದರು. ಶಮಿ ಭಾರತದ ಪರ ಆಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಅವರು ತೃಪ್ತಿಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ದೇಶೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ನೀವು ನನಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾನು ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಲ್ಲೆ. ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲ. ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ನಾನು ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದರೂ, ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಾನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಬಾರಿ ಆಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಶಮಿ ಹೇಳಿದರು.