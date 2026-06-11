ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮದುವೆ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಹಿರಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ವದಂತಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ
ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹುಡುಗ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಸಿರಾಜ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಮಹಿರಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ-ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೋಡಿ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ನಟಿ ಸಮ್ರೀನ್ ಕೌರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿ ಕೂಡ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
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ಬಿಸಿಸಿಐ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವು ವಿವಾಹದ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಭಾರತೀಯ ಟಿ 20 ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಂತರ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಪರಿಧಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮಂಡಳಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಸಿರಾಜ್ ಸತತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಡಳಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಿರಾಜ್ ಅವರ ವಿವಾಹದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
"ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಹಿರಾ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಗಂಟೆಗಳು ಜೂನ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಮುಫದಲ್ ವೋಹ್ರಾ ಎಂದು ನಟಿಸುವ ನಕಲಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ಟ್ವೀಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಗೊಂದಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಹಿರಾ ಶರ್ಮಾ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆ ದಿನಾಂಕವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಲೈಕ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ನಕಲಿ ಟ್ವೀಟ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಹಿರಾ ಶರ್ಮಾ ನಡುವೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಿರಾ ಶರ್ಮಾ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ತಾನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸಿರಾಜ್ ಕೂಡ ಅಂತಹ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಲವು ಬಾರಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿವಾಹ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಸಿರಾಜ್, ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಪರ ಎಲ್ಲಾ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದರು. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ದೀರ್ಘ ಋತುವಿನಿಂದ ಅವರು ದಣಿದಿರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಈ ಆಟಗಾರ ಶಾಂತಿಯುತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
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