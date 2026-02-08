ಯುಎಸ್ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಖತ್ ಭಯ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತು ಸತ್ಯ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನೆಲೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಸೋತಿದ್ರೆ ಆ ಮಾತುಗಳೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಆದರೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರು, T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶನೇ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ಲಾನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ರಿಯಲ್ ಸೊಸೈಡಾಡ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡ ರಿಯಾಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲೆಂದು ನಾನು ಸ್ಪೆನ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯ ಭಾಯ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಮಿಯಾನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಾ ಎಂದರು. ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು. ಭಾಯ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇದು ಆಗುವುದಲ್ಲ ಎಂದೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಅವರು, ನಿನಗೆ ನಿಜ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ರೆಡಿ ಆಗಿ ಬಂದು ಬಿಡು ಎಂದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪ್ರಗ್ಯಾನ್ ಓಜಾ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಏನು ಬರೆದಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಆಗಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಫೆಬ್ರುವರಿ 15 ರಂದು ರಿಯಾಲ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಸ್ಪೇನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ರಮ್ಜಾನ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಬರೆದಿದ್ದೇ ಬೇರೆ. ನಾನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದು ಕನಸಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್- 11 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ ಎನ್ನುವ ಆಲೋಚನೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಕಳೆದ ಹಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ T20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಆಡದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
