ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಜೊತೆ ಡೇಟಿಂಗ್ ವದಂತಿ.. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದಂದು ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಗೆಳತಿ!

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 10, 2025, 12:31 PM IST
  • ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
  • ಸಿರಾಜ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.
  • ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದರು.

Mohammed Siraj: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರಂತೆ, ಸಿರಾಜ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಈ ವಿರಾಮವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸಿರಾಜ್ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅವರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳು ಹರಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಹುಡುಗಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಇದರ ಫೋಟೋಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ ಸಿರಾಜ್, ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರ ಶನಿವಾರ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶವಾಸಿಗಳಂತೆ ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕಿ ಆಶಾ ಭೋಸ್ಲೆ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ಜನೈ ಭೋಸ್ಲೆ ಸಿರಾಜ್‌ಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಜನೈ ತಮ್ಮ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜನೈ ಅವರ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದವು. ಜನೈ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪಾರ್ಟಿಯ ಇಬ್ಬರ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜನೈ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನೋ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು.

ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಜನೈ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು . ಈಗ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಜನೈ ಸಿರಾಜ್‌ಗೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಆ ಎಲ್ಲಾ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನೈ ಸಿರಾಜ್‌ರನ್ನು 'ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ' ಎಂದು ಕರೆದರೆ, ಸಿರಾಜ್ ಕೂಡ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು 'ಜನೈನಂತಹ ಸಹೋದರಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂಬಂತಹ ಪದಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿರಾಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 23 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಓವಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸಿರಾಜ್ ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 9 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ 6 ರನ್‌ಗಳ ರೋಮಾಂಚಕ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಜನೈ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆಯವರ ಮಗ ಆನಂದ್ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅನುಜಾ ಅವರ ಪುತ್ರಿ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಆಶಾ ಭೋಂಸ್ಲೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನೈ ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯವು ಯಾವುದೇ ನಟಿಗೆ, ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್‌ಗೆ ಸಹ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಬಲ್ಲದು.

