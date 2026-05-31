Cricketer Success story : ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿರುವ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಯಾವುದೇ ನೈಜ ರೋಚಕ ಸಿನೆಮಾಗೆ ಕಮ್ಮಿಯಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಗಲ್ಲಿಗಳಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲರ್ ಯಶೋಗಾಥೆ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಅಚಲ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಕಣ್ಣೀರು ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸವೇ ಇದೆ.
Mohammed Siraj : ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್.. ಬಹುಷಃ ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳದ ಭಾರತೀಯ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ.. ಕ್ರೀಡಾ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇಯಾದ ಆಟದ ವೈಖರಿಯಿಂದ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಧಕ.. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಬಂಜಾರ ಹಿಲ್ಸ್ ಪಕ್ಕದ ಸಣ್ಣ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದಿತ್ತು. ತಂದೆ ಮಿರ್ಜಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗೌಸ್ ಆಟೋ ಓಡಿಸಿ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಲಹುತ್ತಿದ್ದರು. ದಿನಕ್ಕೆ 500ರಿಂದ 800 ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆಗೆ ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹುಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.
ಹೌದು.. ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಓದಿ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕು ಎಂಬ ಸಮಾಜದ ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟ ತಂದೆ, ಮಗನ ಕನಸಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತರು. ದಿನದ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ 70 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಗನ ಕೈಗಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿರಾಜ್ ಆ 70 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 40 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹಳೇ ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಬೈಕ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ಗೆ, 20 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ, ನಿತ್ಯ 10 ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಶೂಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಿರಾಜ್, ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶೂ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು.
₹70 ಕೋಟಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಬಂಗಲೆ : ಅಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಾ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಇಂದು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಜುಬ್ಲೀ ಹಿಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 13 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಭವ್ಯ ಬಂಗಲೆ ತಲೆಎತ್ತಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 70 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವ ಸಿರಾಜ್ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ₹2.25 ಕೋಟಿಯ ರೇಂಜ್ ರೋವರ್ ವೋಗ್, ₹2 ಕೋಟಿಯ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್-ಬೆಂಜ್ ಎಸ್-ಕ್ಲಾಸ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಥಾರ್ನಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐಪಿಎಲ್ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಸಿರಾಜ್ ₹58.50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂದೆಯ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರ ಧಾರೆ : "ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ?" ಎಂದು ಅಂದು ತಂದೆಯನ್ನು ಚುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದವರ ಮುಂದೆ, ಇಂದು ಸಿರಾಜ್ ಹತ್ತಾರು ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಅನ್ನದಾತನಾಗಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಲು ಅವರ ತಂದೆ ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ. 2021ರ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ವೇಳೆ ಸಿರಾಜ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ಕೋವಿಡ್ನಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರೆ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯಾದ 'ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್' ಆಗಬೇಕೆಂಬ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲು ಸಿರಾಜ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೇ ಉಳಿದರು. ಆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟು, ಕಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲೇ ತಂದೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬರಿಗಾಲಿನಿಂದ ಕೋಟಿಗಳ ಒಡೆಯನಾಗುವವರೆಗೆ ಸಿರಾಜ್ ಸವೆಸಿದ ಹಾದಿ, ಕನಸು ಕಾಣುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡ ಯುವಕನಿಗೂ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ.