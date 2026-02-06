English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಒಂದಿನ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ.. ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಅನುಭವಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌?

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಒಂದಿನ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ.. ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಅನುಭವಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌?

ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಲ ಕಪ್‌ ಅನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಫೆವರೀಟ್‌ ತಂಡವಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Feb 6, 2026, 07:24 PM IST
  • ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಂಜುರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
  • ಯುವ ವೇಗಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಆಗಿದೆ..?

Trending Photos

ದಿಢೀರ್‌ ₹20,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬಿಳಿ ಲೋಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon6
Silver price today
ದಿಢೀರ್‌ ₹20,000ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ! ಚಿನ್ನದ ಬದಲು ಬಿಳಿ ಲೋಹ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
&quot;ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ&quot; ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮದುವೆಯಾದ ಕಂಗನಾ?
camera icon5
Kangana Ranaut
"ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ" ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟನ ಮದುವೆಯಾದ ಕಂಗನಾ?
ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ
camera icon10
Gold rate
ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನ ಇದೆ ಗೊತ್ತೇ?ಬಂಗಾರದ ನಾಡು ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
camera icon6
Rahu Shukra Yuti
18 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ರಾಹು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು.. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ
T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಒಂದಿನ ಮೊದಲೇ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ.. ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು, ಅನುಭವಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್‌?

ಮಹತ್ವದ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿ ನಾಳೆಯೇ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲೇ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಜುರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೂರಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗಿ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಅವರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಯುಎಸ್‌ಎ ತಂಡದ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಅನುಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌ ಅವರು T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾತನಾಡಿದ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು, ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಅವರು ಒಂದೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡರು. ಅವರಿಗೆ ರನ್‌ ಅಪ್‌ ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮೊಣಕಾಲಿನ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವುದು ಕನ್‌ಫರ್ಮ್‌ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ನಾಳೆ ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತ್‌ ರಾಣಾ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು (Physicists) ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡದಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ. ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಿಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6; ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಸೆಂಚುರಿ.. ಅತಿ ವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರೋ ಯುವ ಓಪನರ್!

T20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಆಟಗಾರರು

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌ (ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್)‌, ಅಕ್ಷರ್‌ ಪಟೇಲ್‌ (ವೈಸ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್)‌, ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಇಶಾನ್‌ ಕಿಶನ್‌, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ (ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್), ತಿಲಕ್‌ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್‌, ವರುಣ್‌ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌, ಬೂಮ್ರಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ಸುಂದರ್‌, ಅರ್ಷದೀಪ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ ಸಿರಾಜ್‌,  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 15 ಬೌಂಡರಿ, 15 ಸಿಕ್ಸರ್‌.. ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಸೆಂಚುರಿ ಆರ್ಭಟ ಹೇಗಿತ್ತು.. ಕೇವಲ 80 ಬಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಂಗ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಎಷ್ಟು ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ರು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

harshit rana injurymohammed siraj replaceharshit rana injury updateharshit rana ruled out t20 world cupmd siraj replacement news

Trending News