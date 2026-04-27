Mohsin Khan 5 wickets: ಏಕಾನಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 23 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಪರವಾಗಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಮೂರನೇ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ಅವರು, ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರು. ಟಿಮ್ ಸೀಫರ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಓವರ್ನಲ್ಲೇ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರೋವ್ಮನ್ ಪೊವೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟಿತು.
ಮೊಹ್ಸಿನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಕೊನೆಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಅನುಕುಲ್ ರಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ಡೇರ್ಡೆವಿಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರ ಜಯದೇವ್ ಉನಾದ್ಕಟ್ 25 ರನ್ಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ, 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 155 ರನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ 83 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಥಿ ವಿರುದ್ಧ 20ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸತತ ನಾಲ್ಕು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 43 ರನ್ ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಕೆಆರ್ 150 ರನ್ಗಳ ಗಡಿ ದಾಟಿತು.
