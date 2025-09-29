ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ವಿರುದ್ದ ಸೇಡು ತೀರಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟ ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ.. ಎದೆಗುಂದದೆ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ಬಿಸಿಸಿಐ

Asia cup 2025 final: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸತತ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ -4 ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೋಲಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಮವು ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಎಸಿಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿಗೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು, ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋದರು. ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೇವಜಿತ್ ಸೈಕಿಯಾ ಸ್ವತಃ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
For the first time in history, a team won the final but still walked home empty-handed 🇮🇳🏆❌.
Mohsin Naqvi kept the trophy and refused to hand it over-the man who made BCCI and ICC bow down. Mark this name forever 🇵🇰🫡♥️ pic.twitter.com/9314d9nPHf
— Inspired Analyst (@inspirdanalyst) September 29, 2025
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಡಿ ಹೋಯ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಖ.. ಕಪ್ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಪಿಸಿಬಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಟ್ರೋಫಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಬರದಿದ್ದಾಗ, ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಕೋಪಗೊಂಡು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು.
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಿಸಿಬಿಯದ್ದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನದ್ದು. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಂಡಳಿಯ ಸ್ವತ್ತಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಭಾರತ ತಂಡ ಮತ್ತು ಬಿಸಿಸಿಐನ ನಿರ್ಧಾರ. ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಅವರ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿ ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಐಸಿಸಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಿದೆ.
मोहसिन नक़वी भारतीय खिलाड़ियों के ट्रॉफी लेने के लिए मंच पर आने का इंतज़ार कर रहे थे,
लेकिन भारतीय खिलाड़ी मैदान पर इंस्टाग्राम रील्स देखने और ट्वीट पढ़ने में व्यस्त थे।
— Ankit Yadav (@Ankitydv92) September 29, 2025
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಗೆಲುವಿನ ಸಂಭ್ರಮವೇ ವಿಭಿನ್ನ.. ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಪೂರ್ತಿ ಹಣವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ರಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸದಂತೆ ಐಸಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಪಕ್ಷಪಾತದ ವರ್ತನೆಯು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಹ್ಸಿನ್ ನಖ್ವಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಅವರನ್ನು ಮಂಡಳಿಯ ಹಲವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು.