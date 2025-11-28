2027 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಆಡ್ತಾರೆ.. ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಕೋಚ್..!

ಭಾರತ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಸಿಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಮೊರ್ನೆ ಮೊರ್ಕೆಲ್ ಅವರು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರವಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಟ್ನೆನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೇ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡೇ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನುಭವಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಡಿದ್ದು ಉಂಟು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಅಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 30 ರಿಂದ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂರರಂದು ರಾಯ್ಪುರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆರರಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರು ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರ 33ನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೇಯೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಕ್ ಆಗಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.
