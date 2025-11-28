English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • 2027 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಆಡ್ತಾರೆ.. ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಕೋಚ್..!

2027 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಆಡ್ತಾರೆ.. ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಕೋಚ್..!

ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನು ಎಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಮತ್ತು ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಸಾಬೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಕೂಡ ಆಡಬಹುದು.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Nov 28, 2025, 08:02 PM IST
  • ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಕೋಚ್
  • 2027ರ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಅನ್ನು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ, ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ
  • ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿರುವ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್‌

Trending Photos

ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು
camera icon6
blood sugar
ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ!
camera icon6
Gajakesari Yoga
ಹೊಸ ವರ್ಷ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಚಿನ್ನದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ!
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!
camera icon7
coconut oil and amla powder
ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬೇಡ.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಪುಡಿ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಐದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!
ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ.. ಅಗಲಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೆನಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಡ್ರೀಮ್‌ಗರ್ಲ್‌
camera icon7
Dharmendra
ಪತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ.. ಅಗಲಿದ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನೆನಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಜೀವ ತುಂಬಿದ ಡ್ರೀಮ್‌ಗರ್ಲ್‌
2027 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಆಡ್ತಾರೆ.. ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ಕೋಚ್..!
File Photo

ಭಾರತ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳಾದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಸಿಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್‌ 30 ರಿಂದ ನಡೆಯುವ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಕೋಚ್‌ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಕೋಚ್‌ ಮೊರ್ನೆ ಮೊರ್ಕೆಲ್‌ ಅವರು, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಇಬ್ಬರೂ 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರವಿದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 

ಫಿಟ್ನೆನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರೇ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡೇ ಆಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅನುಭವಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ ವರ್ಲ್ಡ್‌ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಡಿದ್ದು ಉಂಟು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ನಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೋ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನೇ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾರತದ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಕೋಚ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಆಯ್ಕೆ ಅಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ನವೆಂಬರ್‌ 30 ರಿಂದ ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಮೂರರಂದು ರಾಯ್‌ಪುರ್‌ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ ಆರರಂದು ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ ಸೇನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ.. ಬತ್ತಳಿಕೆಗೆ ಸೇರಲಿವೆ ಬಲಿಷ್ಠ 300 ಮಿಸೈಲ್ಸ್‌, ಯಾವ ದೇಶದಿಂದ?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರು ಅಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಒಂದು ಸೆಂಚುರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರ 33ನೇ ಸೆಂಚುರಿ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೇಯೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಡಕ್‌ ಆಗಿ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ  ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದರು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: RCB ಟೀಮ್‌ಗೆ ಅರುಂಧತಿ ಎಂಟ್ರಿ.. ವಿಶ್ವಕಪ್‌- 11ರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Morne MorkelIndia bowling coachstar batters RohitVirat Kohlistar batters

Trending News