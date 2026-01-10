English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಅಲ್ಲ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು Player of the Match ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಯಾರು?

ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಅಲ್ಲ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು Player of the Match ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಯಾರು?

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೇ ರನ್‌ ಗಳಿಸುವುದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 10, 2026, 07:45 PM IST
ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಅಲ್ಲ.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು Player of the Match ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಯಾರು?

ಸದ್ಯ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನಡುವೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಗೆ ಕೌಂಟ್‌ಡೌನ್‌ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿನ ಮಾಲೆ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈಗಾಗಲೇ ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ತಂಡ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯನ್ನೇ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಏನು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಓಪನರ್.‌ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬೌಲರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡೋ ಹಿಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್‌ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್‌ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ಪರ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌, ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ಗೆ ಸರಿಸಮನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಾಜಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 27 ಬಾರಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬ್ರೇಕ್‌ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ಗೆ ಕಚ್ಚಲು ಬಂದ ನಾಯಿ.. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್‌ ಪಾರಾದ ಶ್ರೇಯಸ್‌ ಅಯ್ಯರ್‌!

ಇನ್ನು ಭಾರತದ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಆಫ್‌ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರ ಪೈಕಿ ಸಚಿನ್‌ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್‌ (62) ಅವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ (44) ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೌರವ್‌ ಗಂಗೂಲಿ (31) ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್‌ ಶರ್ಮಾ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಯುವರಾಜ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಅದೃಷ್ಟ ಸದ್ಯ ರೋಹಿತ್‌ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ODI ಸರಣಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗೆ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಲಿರೋ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ!?.. ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

