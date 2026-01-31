ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ T20I ಅಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ ಸಿಡಿಸಿದ ತಂಡ ಯಾವುದು.. ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಇರೋ ಸ್ಥಾನ?

T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಂದರೆ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಎಂದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಕೂಡ T20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಫೋರ್, ಸಿಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ದಾಖಲಸಿ ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂನ ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಲೇ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 271 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿತು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಫಿನ್ ಅಲೆನ್ 80, ರಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ 30, ಡೇರಿಯಲ್ ಮಿಚೆಲ್ 26, ಸೋಧಿ 33 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಕೇವಲ 225 ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 46 ರನ್ಗಳಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.
ಇನ್ನು 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯ T20I ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಎಂದರೆ ಅದು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ 5 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 69 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ..
2023ರಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ T20I ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 64 ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು
2025ರಲ್ಲಿ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ T20I ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 64 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿತ್ತು
2025ರಲ್ಲಿ 8 ಪಂದ್ಯಗಳ T20I ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೆಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ 62 ಸಿಕ್ಸರ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು
