Most sixes in t20 world cup: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ನ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಒಟ್ಟು 33 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 63 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ 31 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 34.46ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 965 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 117 ರನ್ಗಳು.
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 47 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 50 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 34.85ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,220 ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶತಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 92 ರನ್ಗಳು.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 36 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 43 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಬೇಕು. ಬಟ್ಲರ್ 35 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 41.56 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,039 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಬಟ್ಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 41 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 40 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ನರ್ 41 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 25.89 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 984 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶತಕ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 89 ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 35 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 35 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ 33 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 58.72 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,292 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.