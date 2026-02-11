English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು 35 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 35 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 11, 2026, 11:11 PM IST
  • ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ 33 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 63 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ47 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 50 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ
  • ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 35 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 35 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ

Trending Photos

ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆಯಿಂದ ಡಬಲ್ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​ ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon8
Mouna Guddemane
ಮೌನ ಗುಡ್ಡೆಮನೆಯಿಂದ ಡಬಲ್ ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್​ ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?
&quot;ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ..&quot; ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌
camera icon8
Neena Gupta
"ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ.." ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯ್‌ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಈಕೆಯನ್ನೇ.. ಮದುವೆ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
camera icon7
Vijay Deverakonda
ರಶ್ಮಿಕಾ ಅಲ್ಲ, ವಿಜಯ್‌ ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ಈಕೆಯನ್ನೇ.. ಮದುವೆ ವದಂತಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿತ್ತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸತ್ಯ
12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ! ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ..
camera icon10
holi 2026
12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯ! ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ..
ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳು

Most sixes in t20 world cup: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ ಗೇಲ್ ಒಟ್ಟು 33 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 63 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ 31 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 34.46ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 965 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಗೇಲ್ ಎರಡು ಶತಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ 117 ರನ್‌ಗಳು.

Add Zee News as a Preferred Source

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ 47 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಡಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 50 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 34.85ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,220 ರನ್‌ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶತಕವನ್ನ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 92 ರನ್‌ಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನ್ನಡಿಗರೇ.. RCB ಜಯ ಘೋಷ ಕೂಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ..! ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ IPL ಪಂದ್ಯ, ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿವು

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 36 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 43 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲರ್ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್‌ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಬೇಕು. ಬಟ್ಲರ್ 35 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 41.56 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,039 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಬಟ್ಲರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಡೇವಿಡ್ ವಾರ್ನರ್ 41 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 40 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ನರ್ 41 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 25.89 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 984 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶತಕ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 89 ನಾಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: T20 World Cup ಮ್ಯಾಚ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ಪೈಪೋಟಿ.. ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೇರಡು Super Over, ಕೊನೆಗೂ ಈ ತಂಡ ಜಯಭೇರಿ!

ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದಂತಕಥೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು 35 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 35 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ 33 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 58.72 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1,292 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

T20 World CupT20 World Cup 2026Most Sixes in T20 World CupT20 world cup recordChris Gayle

Trending News