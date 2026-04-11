Most times successfully chased 200 plus in IPL: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತಿದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಆರ್ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಈವರೆಗೆ 200+ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಐಪಿಎಲ್ ಟೀಮ್ ಯಾವುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡಲು ನಿಂತರೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ 228 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇಡೀ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
2010 ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 204 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚೇಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 206 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗುರಿ ತಲುಪಿತ್ತು. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 28ರಂದು ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ರನ್ ಚೇಸಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 19 ಸೀಸನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ನೀಡಿದ್ದ ಗುರಿಯನ್ನು 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 203 ರನ್ಗಳ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.
ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ 200+ ರನ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂದು ನೋಡುವುದಾರೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವಿದೆ. ಇಡೀ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಲ ಪಂಜಾಬ್ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.
ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಾರಿ 200+ ರನ್ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಯಾವುದು?
9 ಸಲ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್
6 ಸಲ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್
5 ಬಾರಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್
4 ಬಾರಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್
4 ಸಲ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು
