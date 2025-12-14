ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ದಿನಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಹೊಸ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಉರುಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ 2025ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇನು 17 ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ 2026ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಈ 2025ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್ಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದೇಶಿ ಬೌಲರ್ಗಳು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜಾಬರಾನಿ ಅಧಿಕ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಪೇಸ್ ಬೌಲರ್ ಜಾಕೊಬ್ ಡಫಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 72 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೇಸರ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ ಅವರು 65 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರಂತೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮುಜಾಬರಾನಿ ಕೂಡ 65 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿಗಿಂತ ಮುಜಾಬರಾನಿ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಜಾಬರಾನಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಹ್ರಾನ್ ತಂಡದ ಅಲಿ ದಾವುದ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಕೇವಲ 27 ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಂದ 58 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
