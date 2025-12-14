English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್‌.. 2025ರಲ್ಲಿ RCB ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೂ ಸ್ಥಾನ!

ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್‌.. 2025ರಲ್ಲಿ RCB ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೂ ಸ್ಥಾನ!

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತ ಹೋದರೆ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನೂ ತಮ್ಮದೇ ಅದ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಟಾಪ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಯಾರು?.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 14, 2025, 12:34 PM IST
  • ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಸ್ಪಿನ್‌ ಬೌಲರ್‌
  • ಈ ವರ್ಷ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಯಾರು?
  • ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಬೌಲರ್‌ ಹೆನ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ

ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಸ್‌.. 2025ರಲ್ಲಿ RCB ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಪ್ಲೇಯರ್‌ಗೂ ಸ್ಥಾನ!
ಕೃಪೆ; RCB

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ದಿನಗಳು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಹೊಸ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ ವರ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಉರುಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ 2025ನೇ ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇನು 17 ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಯ್‌ ಹಾಯ್‌ ಹೇಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ 2026ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೇ ಈ 2025ರ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದವರು ಯಾರು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಯಾರು ಇಲ್ಲವಾದರೂ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ವಿದೇಶಿ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಎಂದರೆ 2025ರ ಐಪಿಎಲ್‌ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಮುಜಾಬರಾನಿ ಅಧಿಕ ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಪೇಸ್‌ ಬೌಲರ್ ಜಾಕೊಬ್‌ ಡಫಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 72 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪೇಸರ್‌ ಮ್ಯಾಟ್‌ ಹೆನ್ರಿ ಅವರು 65 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ vs ಪಾಕ್‌ ನಡುವೆ ಮುಂದುವರೆದ ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ ಶೇಕ್‌.. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಓಪನರ್ಸ್‌ ಅಂದ್ರೆ ಬೌಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಭಯ..!

ಇವರಂತೆ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬೌಲರ್‌ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್‌ ಮುಜಾಬರಾನಿ ಕೂಡ 65 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಟ್‌ ಹೆನ್ರಿಗಿಂತ ಮುಜಾಬರಾನಿ ಐದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಡಿದ್ದರಿಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಜಾಬರಾನಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೆಹ್ರಾನ್‌ ತಂಡದ ಅಲಿ ದಾವುದ್‌ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್‌ ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲ್‌ದೀಪ್‌ ಯಾದವ್‌ ಕೇವಲ 27 ಇನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 58 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿಯೋನೆಲ್‌ ಮೆಸ್ಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹನಿಮೂನ್‌ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್‌.. ಶುಕ್ರವಾರ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ನವವಧು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

