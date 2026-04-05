English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • RCBಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌.. 4 ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ 5 ಆಟಗಾರರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು?

RCBಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌.. 4 ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ 5 ಆಟಗಾರರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು?

ಸೀಸನ್‌ಗೂ ಮೊದಲೇ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರಾ?.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Apr 5, 2026, 03:24 PM IST
  • ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಐದು ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಇದ್ದಾರಾ?
  • ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದಿರುವ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌
  • ನಾಗ್ಸ್‌ ಅವರು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದರು?

Trending Photos

camera icon6
RCBಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್‌ ರೂಲ್ಸ್‌.. 4 ವಿದೇಶಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಬದಲಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ 5 ಆಟಗಾರರು, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್‌ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಯಾರು?
ಕೃಪೆ; RCB

Mr. Nags questions Virat Kohli: ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (IPL) ಟೂರ್ನಿಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಲುಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ನ್ಯೂ ಹೇರ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌, ಟ್ಯಾಟೂ, ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಬೇಕು ಎಂದು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರಂತೆ. ಆದರೆ‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಕಾಮಿಡಿಯನ್‌ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಗ್ಸ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೊಹ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರಂತೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಚ್‌ ಗೆದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಸೋತು, ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್‌ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಐದು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾಗ್ಸ್ ಅವರು, ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡದಿಂದ 4 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ಆದರೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ 5 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಅಂತ ಕೊಹ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.ಇನ್ನು ಮುಂದುವರೆದ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಗ್ಸ್‌, ಆರ್‌ಸಿಬಿ 5 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್‌ ನಿಯಮ ತಂಡದವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದರು. 

ನಾಗ್ಸ್ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜೋರಾಗಿ ನಗುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ?, ನೀವು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಸರಿಯೇ?, ನಾನು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರನಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ, ಆರ್‌ಸಿಬಿಯನ್‌ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವುದೇ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಲಂಡನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಂಡತಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ, ವಾಮಿಕಾ, ಅಕಾಯ್ ಜೊತೆಗೆ‌ ಲಂಡನ್‌ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಲಂಡನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಗ್ಸ್ ಅವರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Mr NagsVirat Kohliroyal challengers bangloreIPL 2026rcb vs csk big score match

Trending News