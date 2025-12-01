ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹಾಗೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹಬ್ಬಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರ ನಡುವೆ ನಟಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಜೊತೆ ತಗಲಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವತಹ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಹಾಗೂ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಇಬ್ಬರು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾ, ರೆಡ್ಡಿಟ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಅಯ್ಯರ್ ಹಾಗೂ ನಟಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು, ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋವೊಂದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ ತಲೆಗೆ ಅವರ ಅಜ್ಜಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮೃಣಾಲ್ ನಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, ಜನರೆಲ್ಲಾ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದೆಲ್ಲಾ ಉಚಿತ. ಅಂತಹದ್ದನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಟಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಯ್ಯರ್ ಹಾಗೂ ಮೃಣಾಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ವೈರಲ್ ಅಗುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ ಮೃಣಾಲ್ ಠಾಕೂರ್ಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.