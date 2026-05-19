MS Dhoni: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ IPL 2026 ರ ಸೀಸನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ದಂತಕಥೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಭಾವುಕರಾದರು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಧೋನಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ CSK ಆಟಗಾರ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು. ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟಿವಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ 44 ವರ್ಷದ ಧೋನಿ ಈ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನ ಮಂಡಿರಜ್ಜು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಧೋನಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಆಡುವ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲೂ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಧೋನಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ನಿನ್ನೆ ಚೆಪಾಕ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಧೋನಿ ಹಳದಿ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂಬುದರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ, ಧೋನಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಾದ್ಯಂತ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅವರ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಅವರ ಕೊನೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂದು ಧೋನಿಯ ಮುಖಭಾವಗಳು ತೋರಿಸಿದವು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡರು. ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಟೈಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾವುಕರಾದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿವೆ.
ದಾಖಲೆಗಳ ರಾಜ..
ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 278 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 248 ಪಂದ್ಯಗಳು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಅವರು 38.30 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 137.45 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 5,439 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 24 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವನ್ನು ಐದು ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಲೀಗ್ ಟಿ20 (ಸಿಎಲ್ಟಿ20) ಟ್ರೋಫಿಗಳಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು, ಇದು ಅವರನ್ನು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಚೆನ್ನೈ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 180 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆರಂಭಿಕರಾದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (27) ಮತ್ತು ಡೆವಾಲ್ಡ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ (44) ಮಿಂಚಿದರು, ಆದರೆ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ (15) ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಟವಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಾಯಕ ಪ್ಯಾಟ್ ಕಮ್ಮಿನ್ಸ್ ಚೆನ್ನೈಯನ್ನು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದರು. ನಂತರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್, ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ (70) ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿಕ್ ಕ್ಲಾಸೆನ್ (47) ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ 19 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿತು. ಈ ಸೋಲಿನೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನೈನ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಟಿಲವಾಗಿವೆ.