ಐಪಿಎಲ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಧೋನಿ..!

ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ 15-20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ. ಆದರೆ, ನಾನು ಆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಧೋನಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

Written by - Manjunath N | Last Updated : Aug 8, 2025, 12:56 PM IST
  • ನಾನು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ 15-20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ. ಆದರೆ, ನಾನು ಆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಡುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಧೋನಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.
  • "ನಾನು ಆಡದಿದ್ದರೂ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳದಿ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
  • 2008ರಿಂದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯ ನಾಯಕನಾಗಿ ಧೋನಿ ತಂಡವನ್ನು ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚೆನ್ನೈ: ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ (ಐಪಿಎಲ್) ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ, 44ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು (2010, 2011, 2018, 2021, 2023) ಗೆದ್ದಿರುವ ಈ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕೂಲ್, ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

'ನಾನು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ 15-20 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ... ಆದರೆ ನಾನು 15-20 ವರ್ಷ ಆಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಭಾವಿಸದಿರಲಿ," ಎಂದು ಧೋನಿ ತಮಾಷೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ, 'ನಾನು ಆಡುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳದಿ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೆ," ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಧೋನಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಕೊನೆಗೊಂಡರೂ, ತಂಡದೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2008ರ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಿಂದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯ ಭಾಗವಾದ ಧೋನಿ, ತಂಡವನ್ನು ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಧೋನಿ ಕೇವಲ ನಾಯಕನಲ್ಲ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯನಂತೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಸಿಎಸ್‌ಕೆಗೆ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಋತುವಾಗಿತ್ತು. ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮೊಣಕೈ ಗಾಯದಿಂದ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಾಗ, ಧೋನಿ ಮತ್ತೆ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ತಂಡವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು, ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಟೇಬಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಜಾರಿತು. "ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಋತುವಿನಿಂದ ಕಲಿಕೆಯೇ ಮುಖ್ಯ. ಏನು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ," ಎಂದು ಧೋನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು. ಈ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವೇ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯನ್ನು ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿಸಿದೆ.

ರುತು ಮರಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೀಗ ತಂಡವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ," ಎಂದು ಧೋನಿ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗಾಯಕ್ವಾಡ್‌ನ ಮರಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಂಭವನೀಯ ಮರುರೂಪದೊಂದಿಗೆ, ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ರನ್‌ಗಳು, ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್‌ಗಳು, ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯಿಂದ ತಾವು ಕಲಿತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ನನ್ನನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಒಡನಾಟವಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಅವರು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.

ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ, ಧೋನಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ನೀಡಿಲ್ಲ.ಧೋನಿ ಒಮ್ಮೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೆ, ಅದು ಸಿಎಸ್‌ಕೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡೀ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಒಂದು ಯುಗದ ಅಂತ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

