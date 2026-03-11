Viral video: ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಯ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮುನಿಸು! ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗೆದ್ದ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು..

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಸದಾ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಗಂಭೀರ್ ನಡುವೆ ಜಗಳಗಳಿವೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡದಂತೆ ಮುನಿಸು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಆಗಾಗ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಠಿ ಎಂಬಂತೆ, ಗಂಭೀರ್ ಸದಾ ಧೋನಿಯನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಈ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಈ ಊಹಾಪೋಹಳಂತೆ ಯಾವುದೇ ಮುನಿಸಾಗಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಗಳಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, 2026ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಪತ್ನಿ ನತಾಶಾ ಮತ್ತು ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನತಾಶಾ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಗಂಭೀರ್ ಮತ್ತು ಧೋನಿ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದೆ ಎಂದು ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ ಸ್ವತಃ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನತಾಶಾ ಗಂಭೀರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಗಂಭೀರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ನತಾಶಾ ತನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
2011ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 97 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಆರು ರನ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಆಗಾಗ ದೂರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಗೌರವ ಉಳಿದಿದೆ. ಧೋನಿ ಮತ್ತು ನತಾಶಾ ನಗುತ್ತಾ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ನೋಡಿದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸದ್ದು ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಧೋನಿ ಈಗ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ) ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಸೇರಲು ಚೆನ್ನೈಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.
