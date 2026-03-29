English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
IPL ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಆಘಾತ.. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನಿಂದ ಔಟ್‌..!

ಟೂರ್ನಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿದೆ. ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

Written by - Bhimappa | Last Updated : Mar 29, 2026, 05:59 PM IST
  • ಕಪ್‌ ಮೇಲೆ ಕಪ್‌ ಗೆದ್ದಿರೋ ತಂಡ ಈಗ ಭಾರೀ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ
  • ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಔಟ್..!
  • ಆಟಗಾರಿನಿಗೆ ವಯಸ್ಸು ಸಂಬಂಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಾವಾ?

Trending Photos

MS Dhoni injury update: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಬಹುಪಾಲು ಮೊದಲಾರ್ಧವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 45ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಮೊಣಕಾಲು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನುನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಧೋನಿ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತನ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೋ ಥಲಾ, ನೋ ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್‌ NO THALA, NO ENTERTAINMENT ಎನ್ನುವುದು ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಸದ್ಯ ಗಾಯದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಅವರು, ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವಾಡಲು ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿಲ್ಲ. ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡವು, ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಐಪಿಎಲ್‌ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಧೋನಿ ಅವರು ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಎಂಎ ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಕುಂಟುತ್ತಾ ನಡೆಯುವುದು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. 

ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು ಟಾಟಾ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮೊದಲ ಎರಡು ವಾರಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ತನ್ನ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟ ಎಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 05 ರಂದು ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 7:30ಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಜೊತೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್‌ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಧೋನಿ ಹೊರಗುಳಿಯುತ್ತಿರುವುದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

MS DhoniMS Dhoni injuryMS Dhoni injury updateDhoni out of IPL 2026MS Dhoni to miss six matches of IPL 2026

Trending News