ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಗಾಯಗೊಂಡು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.
MS Dhoni injury update: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಧನಧನ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ನೋಡಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಬಳಿಕವೂ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೋಡಲು ಫ್ಯಾಣ್ಸ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಐಪಿಎಲ್ನ ಈ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಧೋನಿ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿವೆ. ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಗುಳಿದಿರುವ ಧೋನಿ, ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಜುರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಸಲನೂ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 28 ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಧೋನಿ ಅವರು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಧೋನಿ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿಲ್ಲ. 8 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ಧೋನಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಧೋನಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕೀಪಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಅವರು ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಧೋನಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನೈ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋತಿತು. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಐದು ಬಾರಿ ಸೋತಿದೆ.
ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಮರು ಪ್ರವೇಶವು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಧೋನಿ ಅವರು ಯಾವಾಗ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸೋಲಿನ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್, ಧೋನಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಕಾಲಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.