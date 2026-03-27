English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Sports
  • ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಧೋನಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ..ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ!

 IPl dhoni: ನಾಳೆ (ಮಾರ್ಚ್‌ 28ರಂದು) ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದಂತಕಥೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 27, 2026, 01:02 PM IST
  • ಐಪಿಎಲ್ ಯಾರಿಂದಲೂ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ..
  • "ಧೋನಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ್ತ ವಿದಾಯ ನೀಡಲಿ"!
  • ಮುಂದಿನ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂತ್ರವೇನು? ಗೊತ್ತಾ

Trending Photos

ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುವ ಹೋಂಡಾ ಎಕ್ಸ್-ಬ್ಲೇಡ್ 160 ಬಿಡುಗಡೆ
camera icon5
Honda X Blade
ಬಜೆಟ್‌ ಬೆಲೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್‌ ನೀಡುವ ಹೋಂಡಾ ಎಕ್ಸ್-ಬ್ಲೇಡ್ 160 ಬಿಡುಗಡೆ
34 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು.. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ! ನೀವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ..
camera icon5
Choti Si Aasha song
34 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಡು.. ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಕೇಳಿದರೂ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬರುತ್ತೆ! ನೀವೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿ..
ಮತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ KL ರಾಹುಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಘರ್ಜನೆ ಶುರು, ಈ ಸಲ ಯಾವ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಕಾದಿದೆಯೋ ಮಾರಿಹಬ್ಬ!
camera icon7
ಮತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ KL ರಾಹುಲ್‌ ಎಂಟ್ರಿ.. ಘರ್ಜನೆ ಶುರು, ಈ ಸಲ ಯಾವ ಟೀಮ್‌ಗೆ ಕಾದಿದೆಯೋ ಮಾರಿಹಬ್ಬ!
Benefits of Rice Water: ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ.. ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ!
camera icon6
Rice Water
Benefits of Rice Water: ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ.. ಈ ರೀತಿ ಬಳಸಿ ಇದರ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ!
IPL 2026 retirement rumors:  ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಎಂಎಸ್‌ ಧೋನಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ..ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಧೋನಿ ಆಟವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.. ಈ ಬಾರಿ  ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ನ 19 ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ದಂತಕಥೆ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.  ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ 45 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಲೀಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಈಗ ಬೃಹತ್‌ ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಧೋನಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, 278 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2008 ರಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್‌ಜೈಂಟ್ಸ್ ಪರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಆಗಿ 5000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊಣಕಾಲಿನ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಧೋನಿ 7 ಅಥವಾ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಕೂಡ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ, ಇದು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರನ್ ಚೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಈ ಆಟಗಾರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2027 ನಿಂದ ಔಟ್..!

ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರೂಪಕ ಆಕಾಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಐಪಿಎಲ್ ಈಗ ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇಂದು ಆ ಮಗು ಈಗ ಓಡುತ್ತಿದೆ. ಧೋನಿಯಂತಹ ದೈತ್ಯರು ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಧೋನಿ ಇನ್ನೂ ಆಟದ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಚೋಪ್ರಾ ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಂಡಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಕ್ಷಣ ಧೋನಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 2026ರ ಸೀಸನ್ ಧೋನಿಯ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಈಗ ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

ಧೋನಿ ಕೇವಲ ಆಟಗಾರನಲ್ಲ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಕೂಡ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಿಂದ ಹುರಿದುಂಬಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ತಂಡವು ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ 30 ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್? ಸರ್ವಪಕ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ   
 

About the Author

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

MS DhoniIPL 2026Chennai Super Kingsaakash chopracricket news

Trending News