MS dhoni IPL last match: ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿದಾಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಮೇ 18 ರಂದು ಚೆನ್ನೈನ ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ತವರು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 'ತಲಾ' ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಈ ಪಂದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಮೇ 18 ರ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡವು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವನ್ನು ತಮ್ಮ ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಎಂ.ಎ. ಚಿದಂಬರಂ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದು ಕೊನೆಯ ತವರು ಪಂದ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಡೀ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಚೆನ್ನೈನ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿಯ ಮೇಲಿವೆ . ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಧೋನಿ ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ಕೊನೆಯ ತವರು ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಅಂತಿಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲವಿದೆ.
2021 ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ, "ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಡಿದ ಕೊನೆಯ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ನನ್ನ ತವರು ರಾಂಚಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಟಿ20ಐ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇರಬಹುದು, ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ." ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಧೋನಿ ನಿಜವಾಗುವ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧೋನಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ, ಚೆಪಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಈ ಪಂದ್ಯ ಅವರ ವಿದಾಯದ ಪಂದ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಡೆದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ತಂಡದ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಬೆಂಚ್ಗೆ ಸೀಮಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು, ಮತ್ತು ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ ರೇಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾಯಕ ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸದೆ, ವಿದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಧೋನಿಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆತರಬೇಕೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ನಗರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇ 18 ರಂದು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಧೋನಿ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ, ಚೆಪಾಕ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸದ್ದು ಮಾಡುವುದಂತೂ ಖಚಿತ. ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆದು ರಿಂಗ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಲಿದೆ.