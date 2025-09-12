Team with the most Asia Cup wins: ಭಾರತ ತಂಡವು ಎಂಟು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಗೆದ್ದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರಿದೆ. ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್, ದಿಲೀಪ್ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕಾರ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್, ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಈ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಪಯಣ:
- 1984 ರಿಂದ 2023 ರವರೆಗೆ ಭಾರತ ಒಟ್ಟು 8 ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಇದು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ 6 ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 2 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.
- 1984: ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 81 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
- 1988: ದಿಲೀಪ್ ವೆಂಗ್ಸರ್ಕಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
- 1990-91: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು, ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
- 1995: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು.
- 2010: ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು 81 ರನ್ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದಿತು. ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು.
- 2016ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟಿ೨೦ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
- 2018: ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
- 2023: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು
ಧೋನಿಯವರ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ:
ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ನ ಏಕದಿನ (2010) ಮತ್ತು ಟಿ20 (2016) ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯು ಭಾರತವನ್ನು ಈ ಎರಡೂ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ತಲಾ ಎರಡು ಏಕದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದರೂ, ಧೋನಿ ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಇತರ ತಂಡಗಳ ಗೆಲುವುಗಳು:
ಶ್ರೀಲಂಕಾ (6 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು): 1986, 1997, 2004, 2008, 2014 ಮತ್ತು 2022 ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು. ದಾಸುನ್ ಶನಕ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 2022 ರ T20I ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 23 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು): 2000 ರಲ್ಲಿ ಮೊಯಿನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು 2012 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಬಾ-ಉಲ್-ಹಕ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 2 ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.