ನಂ.7 ಜೆರ್ಸಿ ಬಿಟ್ಟು ನಂ.8ಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್? ಧೋನಿಯ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು?ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರಣವೇ

Ms dhoni jersey number: ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದ ದಿಗ್ಗಜದ ಕೂಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್‌ 7 ಬದಲಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಐಪಿಎಲ್ 2026ಕ್ಕೆ ಅವರು ನಂಬರ್ 8 ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?ಧೋನಿಯ ಹೊಸ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಏನು?ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 19, 2026, 04:01 PM IST
  • ಧೋನಿ ಐಕಾನಿಕ್ ಜೆರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 7 ಬದಲಾಗಲು ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರ
  • ನಂಬರ್ 8 ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ ಕೂಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌
  • ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, "ಸಂಖ್ಯೆ 7' ಒಂದು ಭಾವನೆ..ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಶಾಕ್‌

Ms dhoni jersey number: ಧೋನಿ ಜುಲೈ 7 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು 7ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಬಿಸಿಸಿಐ 7 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಿಸಿಸಿಐ ದಂತಕಥೆ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಅವರ 10ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಸಹ ನಿವೃತ್ತಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು.ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೂ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಧೋನಿ 7ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಇದೇ 28 ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಧೋನಿ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು, "ಕೆಲವು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ನನಗೆ 7 ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾನು 8ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಧೋನಿ ಆಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೂ 7ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, "ಸಂಖ್ಯೆ 7" ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಅದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯ ಬಡಿತ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ ತನ್ನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ..ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕಾಗಿ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಜೆರ್ಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಅವರ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭದ ಜಾಹೀರಾತಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಂ. 7" ಇಲ್ಲದೆ ಧೋನಿಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

