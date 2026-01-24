English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CSK ಗೆಲುವಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದ ಧೋನಿ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ..! ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಅಂತೀದೆ ಚೆನ್ನೈ

CSK ಗೆಲುವಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದ ಧೋನಿ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ..! ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಅಂತೀದೆ ಚೆನ್ನೈ

MS Dhoni: IPL 2026ಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಧೋನಿ ವೀಡಿಯೊ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್‌ ನಮ್ದು ಅಂತೀದಾರೆ.. ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Jan 24, 2026, 09:11 PM IST
    • IPL 2026ಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ
    • ಧೋನಿ ವೀಡಿಯೊ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
    • ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್‌ ನಮ್ದು ಅಂತೀದಾರೆ..

CSK ಗೆಲುವಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದ ಧೋನಿ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ..! ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಅಂತೀದೆ ಚೆನ್ನೈ

MS Dhoni CSK : ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ IPL 2026 ಹಬ್ಬವು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಐಪಿಎಲ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಧೋನಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಧೋನಿಯ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಸೀಸನ್‌ಗಳು CSK ಗೆ ಕಪ್‌ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್..‌ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಾ?

ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಧೋನಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.   

ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಧೋನಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಧೋನಿ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಈಜುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮ್ಯಾಚ್‌ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಾಲು ಮುಗಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್‌.. ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರಭ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಧೋನಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

IPL 2026MS DhoniCSKMS DHONI CSKMS Dhoni IPL

