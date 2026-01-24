CSK ಗೆಲುವಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದ ಧೋನಿ ವೈರಲ್‌ ವಿಡಿಯೋ..! ಈ ಬಾರಿ ಕಪ್ ನಮ್ದೇ ಅಂತೀದೆ ಚೆನ್ನೈ

MS Dhoni CSK : ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 7 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ IPL 2026 ಹಬ್ಬವು ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯದಿಂದ ಮೇ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ತಿಂಗಳುಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಐಪಿಎಲ್ ಮೇಲಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಧೋನಿಗಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಧೋನಿಯ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ಸೀಸನ್ಗಳು CSK ಗೆ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕಿದ ಅನುಭವಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್.. 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್ ಕಮ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ?
ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ, ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಧೋನಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಧೋನಿ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಧೋನಿ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಈಜುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Yellow Pads.. 👀
Thala nation, it's that time of the year!!!!! 🥳🔥 #WhistlePodu
🎥 : Jharkhand cricket association pic.twitter.com/DEbOpEFQ4m
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) January 24, 2026
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಾಲು ಮುಗಿದ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್.. ಭಾರತದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿದ್ದು ಯಾಕೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಧೋನಿ ತನ್ನ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಜಾರ್ಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೌರಭ್ ತಿವಾರಿ ಅವರ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ತನ್ನ ದೇಶೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಧೋನಿ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.