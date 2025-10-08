CSKಯಿಂದ ಧೋನಿ ಔಟ್.. 2026ರ IPLನಲ್ಲಿ ಆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಭಾವನೆ

MS Dhoni: ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ MS ಧೋನಿ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರ ಫೋಟೋ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಧೋನಿ IPL 2026ರಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವಾಗ ತೆಗೆದಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಜೆರ್ಸಿ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಲೋಗೋ ಇದೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನ ಜೆರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪರ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಸಿಎಸ್ಕೆ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆಯೇ ಅಂತಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಧೋನಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಳದಿ (CSK) ಜೆರ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀಲಿ MI ಲೋಗೋದೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. 44 ವರ್ಷದ ಧೋನಿ ಮುಂಬರುವ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಧನ ತುಂಬಿದಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಧೋನಿ, CSK ಅಥವಾ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಈ ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.
THALA MS DHONI IN MI JERSEY LOGO 😭 pic.twitter.com/f0lsmemKIs
— अभि 🇮🇳 (@abhi7781_) October 7, 2025
2020ರಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದಲೂ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ಧೋನಿ ಇನ್ನೂ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದಿಗ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೆರ್ಸಿಯ ವೈರಲ್ ಫೋಟೋ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
