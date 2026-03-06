English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Viral Video: ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿ: ಎಂ.ಎಸ್‌.ಧೋನಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

ಧೋನಿ ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್‌ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Mar 6, 2026, 10:12 AM IST
  • ಸಾಕ್ಷಿ ಧೋನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌.
  • ಕ್ಯಾಚ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿ.
  • "ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್" ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಧೋನಿ.

Viral Video: ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿ: ಎಂ.ಎಸ್‌.ಧೋನಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಧೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು .

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಚೇಸಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. 18 ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಾಟ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಬುಮ್ರಾ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸಾಕ್ಷಿ ಧೋನಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಬುಮ್ರಾ ಸೇರಿತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಧೋನಿ, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ "ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್" ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದರು. ಈ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IND vs ENG: ಟೀ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಐವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೋತಿದ್ದು ಇವರಿಂದಲೇ!!

ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇಹ್ ಕೂಡ ವಿಐಪಿ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ಸಹ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಜರಿದ್ದರು.ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿದರು ಮತ್ತು 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಿವಂ ದುಬೆ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 253/7 ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:T20 World Cup 2026: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ 7 ರನ್ ಗಳ ರೋಚಕ ಜಯ; ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ!

254 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತು. ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 105ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 246/7 ಸ್ಕೋರ್ ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ೭ ರನ್ ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು.ಈಗ ಭಾರತ ತಂಡವು 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (IND vs NZ) ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

 

 

 

About the Author

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ (Deepa A) Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ 2023ರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೆಬ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವವಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವೈರಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೈಫ್‌ ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓದುಗರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪುವ ಗುರಿ ಇವರದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಓದುಗರ ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. 

