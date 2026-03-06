Viral Video: ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ವೇಳೆ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸಾಕ್ಷಿ: ಎಂ.ಎಸ್‌.ಧೋನಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?

2026ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಧೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಂಬೈನ ವಾಂಖೆಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು .
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಚೇಸಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. 18 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಪ್ರಬಲವಾದ ಶಾಟ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಬುಮ್ರಾ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಸಾಕ್ಷಿ ಧೋನಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿದರು. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಚೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಬುಮ್ರಾ ಸೇರಿತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಧೋನಿ, ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ "ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್" ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ನಕ್ಕು ಸುಸ್ತಾದರು. ಈ ದೃಶ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನೇಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ದೇಹ್ ಕೂಡ ವಿಐಪಿ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಾಲಿವುಡ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿಯರು ಸಹ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹಾಜರಿದ್ದರು.ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ದಾಖಲಿಸಿತು. ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿದರು ಮತ್ತು 42 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 89 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಿವಂ ದುಬೆ 43 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 253/7 ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿತು.
254 ರನ್ ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೋರಾಡಿತು. ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟವಾಡಿ 48 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 105ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 246/7 ಸ್ಕೋರ್ ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಯಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ೭ ರನ್ ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು.ಈಗ ಭಾರತ ತಂಡವು 2026 ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (IND vs NZ) ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 8 ರಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ಸತತ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
वानखेड़े स्टेडियम मुम्बई में #T20WorldCup2026 खेल की एक झलक।
पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन M S धोनी की पत्नी साक्षी एक डाट बाॅल पर खुशी से उछल पड़ी!
#INDvsENG pic.twitter.com/OcR1uXaReo
— अनिल त्रिपाठी #दीप✍️ (@deep4538anil) March 5, 2026