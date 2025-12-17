English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ರಾಬಿನ್‌ ಉತ್ತಪ್ಪ.. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಿಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?‌

ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ ರಾಬಿನ್‌ ಉತ್ತಪ್ಪ.. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಿಗ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನು?‌

ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡ್ರಿ ಮಾಜಿ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಈ ಐಪಿಎಲ್‌ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Dec 17, 2025, 05:41 PM IST
  • ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವೆಲ್‌ಕಮ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚೆನ್ನೈ ಟೀಮ್‌
  • ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
  • ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್ ಧೋನಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರಾ?

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ತಂಡದ ವಿಕೆಟ್‌ ಕೀಪರ್‌ ಕಮ್‌ ನಾಯಕ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್‌ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಸಿಎಸ್‌ಕೆಯ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್‌ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಬಿನ್‌ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವರು ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಧೋನಿ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆಡೋದು. ಮುಂದೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯು ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್‌ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ 44 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಈ ಸೀಸನ್‌ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಕುರಿತ ಎಲ್ಲ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೂ ಅವರು ತೆರೆ ಎಳೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪಕ್ಕಾ. ಮುಂದಿನ ಸೀಸನ್‌ ವೇಳೆಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಾಬಿನ್‌ ಉತ್ತಪ್ಪ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಿ..ಹುಡುಕಿ.. ಬಿಡ್ಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನುಭವಿ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾರನ್ನು ರಾಜಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್‌ರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ವೀರ್‌ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಶರ್ಮಾ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಗುರುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕನ್ನಡಿಗ ರಾಬಿನ್‌ ಉತ್ತಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.    

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ಟೀಮ್‌ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಓಪನರ್‌.. ಯುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನು..?

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ತನ್ನ ತಂಡದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಟೀಮ್‌ಗೆ ಬರೀ ಯುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಎಂ.ಎಸ್‌ ಧೋನಿ ಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೋಚ್‌ ಆಗಬಹುದು. ಧೋನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೋಚ್‌ ಆಗಿ ನೇಮಕವಾದರೆ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯೇ ಬಂದಂತೆ ಅಗುತ್ತದೆ.      

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಮೂವರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಕ್ಕಳು.. ಆದ್ರೆ IPL ಆಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಜೇಬಿಗಿಳಿಸಿದ ಯಂಗ್‌ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್‌!
 

