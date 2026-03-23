  • ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ನಿವೃತ್ತಿ..? ಕೊನೆಗೂ ಮೌನ ಮುರಿದ ಧೋನಿ..!

MS Dhoni's retirement Plan:19 ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆಡಲಿರುವ ಧೋನಿ, ಲೀಗ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.278 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 5439 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ,ಅವರು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 23, 2026, 10:58 AM IST
ಚೆನ್ನೈ: ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದ ವೇಳೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿ ಧೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಸೀಸನ್ ಆಗಲಿದೆಯೇ?ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಪ್ರತಿಬಾರಿಯೂ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಈಗ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ನಗುತ್ತಲೇ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಕಾರ್ತಿಯೇನ್ ಜೊತೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಂ.ಎಸ್.ಧೋನಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮಟ್ಟ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದಾಗ್ಯೂ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಎಂ.ಎಸ್ ಧೋನಿ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು,ಆದರೆ ತಮ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ,ಆದರೆ ಆ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

19 ನೇ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ ಆಡಲಿರುವ ಧೋನಿ, ಲೀಗ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.278 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 5439 ರನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ,ಅವರು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ತಂಡದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದ್ದಾರೆ.2024 ರ ಸೀಸನ್‌ಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡವು ಐದು ಬಾರಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದರು.
 

