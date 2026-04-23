Mukesh Choudhary left CSK team: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ತಂಡದ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮ್ ದೇವಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತೊರೆದು ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮ್ ದೇವಿ ಅವರು ಮುಂಬೈನ ಟಾಟಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ್ದ ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು, ಟ್ರಾವಿಸ್ ಹೆಡ್ ಹಾಗೂ ನಾಯಕ ಇಶಾನ್ ಕಿಶನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ವಾಂಖೆಡೆ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನೈ ತಂಡೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತೊರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೇ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದ ಕುರಿತು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರ ತಾಯಿಯ ನಿಧನಕ್ಕೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕುಟುಂಬವು ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಾ, ಮುಖೇಶ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅವರ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 23 ರಂದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ ತವರಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರಂದು ಶನಿವಾರ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತವರು ರಾಜಸ್ತಾನದ ಭಿಲ್ವಾರಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣ ಡಾ. ರಾಜೇಶ್ ಚೌಧರಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಖೇಶ್ ಚೌಧರಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಾಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದ ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಮುಖೇಶ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮುಖೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಕೇವಲ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ, ಮುಖೇಶ್ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರ್ಜಪ್ನೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
