6, 6, 6, 6, 6, 6, 6; ಮ್ಯಾಚ್‌ ವಿನ್ನಿಂಗ್‌ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್‌.. ನೋವು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಭಾವುಕ, ಏನು ಹೇಳಿದರು?

Mukul Choudhary: ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ರನ್ನಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದವರೆಗೆ ಪಂದ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಯಾರು ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಊಹೆ ಮಾಡುವುಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿಯ ಬಿಗ್ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ನಿಂದ ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಭಾವುಕರಾದರು. ನಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದೀ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದು ಮಾತನಾಡಿದ 21 ವರ್ಷದ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು, ನನ್ನ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ಮಗನನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ನಾನು ಹುಟ್ಟುವ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕೆಂದು ಕನಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಯಿತು. ನಾನು ಸುಮಾರು 12-13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇದು ನನ್ನ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಬೌಲರ್ ಎರಡು ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೌಲ್ ಮಾಡಿದರೂ ಮುಂದಿನ ಬಾಲ್ ನನ್ನದೇ ಎನ್ನುವುದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಆ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಹೊಡೆದೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಔಟಾದ ನಂತರವೂ ಆಸೆ ಬಿಡದ ಮುಕುಲ್ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರು. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾನು ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದರೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎನ್ನವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಮುಕುಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅನಿಸಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಿರೋದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ನೀಡಿತು. ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಆಡಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತ ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಭಾವುಕರಾದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರಾ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಮತ್ತು ಪಲಾಶ್ ಮುಚ್ಚಲ್..? ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ..
ನನ್ನ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸೈನ್ಯದ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್-19 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿರುದ್ಧದ ಆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ನಾನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾದೆ. ಆ ದಿನದಿಂದ ಮುಕುಲ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಖಚಿತತೆ ಇತ್ತು ಎಂದು ಮುಕುಲ್ ಚೌಧರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪ್ರಕರಣದ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್.. ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು?