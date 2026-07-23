Mumbai indians asked ruturaj gaikwad: ಕಳೆದ ಮೂರು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಆದರೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಪ್ಲೇ-ಆಫ್ಗೆ ತಲುಪಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. 2027 ರ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪುನರಾಗಮನವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಬದಲಿಗೆ ಸಿಎಸ್ಕೆಯಿಂದ ಆಯುಷ್ ಮಾಥ್ರೆ, ಡೆವೋಲ್ಟ್ ಬ್ರೆವಿಸ್ ಮತ್ತು ಶಿವಂ ದುಬೆ ಅವರಂತಹ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿಎಸ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಶಿವಂ ದುಬೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಖಲೀಲ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಕುರಿತಾದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ಗಾಗಿ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಾಯಕರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಂತೆ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಋತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅವರನ್ನು ನೀಡಿ. ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರನನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಾಯಕ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಯುಷ್ ಮಾಥ್ರೆ ಅವರಂತಹ ಜನರು ನಮಗೆ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ.
ಸಿಎಸ್ಕೆ ಏಕೆ ಓಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ?
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಒಪ್ಪದಿರಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಈಗ 32 ವರ್ಷ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಸ್ಥಿತಿ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರು ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬದಲಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ತಂಡದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಅನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂಬೈ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯುವ ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.