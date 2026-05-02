Hardik Pandya Net Worth: ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 200 ರೂಪಾಯಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದರು. ಈತ ಓದಿದ್ದು ಕೇವಲ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಆದರೆ ಇಂದು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡವೊಂದರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಇಂದು ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಯಶೋಗಾಥೆ ಕೇವಲ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಹೋರಾಟ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೆ. ಸೂರತ್ನ ಮಧ್ಯಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಈಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಒಂದು ಕ್ರೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹5 ಕೋಟಿ ವೇತನವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕ, ಬೋನಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅವರನ್ನು 2026 ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ₹16.35 ಕೋಟಿಗೆ ರಿಟೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. 2022 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಕೊಂಡಿತು.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಜಾಹೀರಾತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಟ್, ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಜಿಲೆಟ್, ಡ್ರೀಮ್ 11 ಮತ್ತು ಗಲ್ಫ್ ಆಯಿಲ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ.ಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು ₹90 ರಿಂದ ₹95 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಿಸಿಸಿಐ ಸಂಬಳ, ಐಪಿಎಲ್ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಬರುವ ಗಳಿಕೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿವೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿಯು ಅವರ ಆಟದಷ್ಟೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರು ರೋಲ್ಸ್ ರಾಯ್ಸ್, ರೇಂಜ್ ರೋವರ್, ಪೋರ್ಷೆ ಕಯೆನ್ನೆ ಮತ್ತು ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ AMG G63 ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ವಡೋದರಾದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಮೌಲ್ಯದ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಸೂರತ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರ ತಂದೆ ಹಿಮಾಂಶು ಪಾಂಡ್ಯ ಸಣ್ಣ ಕಾರು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಮಗನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಕುಟುಂಬವು ವಡೋದರಾಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕಿರಣ್ ಮೋರ್ ಅವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದರು.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 9 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು. 2015 ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕೇವಲ ₹10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಇದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.